Mali: L'ONU préoccupée par la résurgence des violences communautaires dans la région de Mopti

Les communautés Dogon et Bambara ont elles-mêmes été ciblées par les milices JNIM et Foulani (Peulh). Entre le 7 et le 10 juillet seulement, la MINUSMA a ainsi documenté cinq attaques contre des civils de ces communautés dans les régions de Djenné et de Koro, qui ont fait au moins sept morts. Dans la plupart des cas, les victimes ont été tuées alors qu'elles étaient en train de cultiver.

Lors d'une de ces attaques perpétrée le 1er juillet dernier, 16 civils Peulh auraient été tués par des éléments de la milice Dogon à Bombou. Lors de cet assaut dans ce village, certains Peuls auraient été abattus à l'intérieur de la mosquée locale où ils s'étaient réfugiés alors que d'autres ont été brûlés vifs dans leurs maisons. Les victimes comprenaient plusieurs personnes âgées et un enfant de 13 ans. Dans une autre affaire, une équipe d'enquête de la MINUSMA a conclu que le 23 juin, un groupe important d'éléments armés, identifiés par des témoins comme des Dozos, ont pris d'assaut une partie d'un autre village, appelé Koumaga, tuant 24 civils Peulh dont six garçons.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.