Afrique: Le MC Alger, l'ES Sétif et l'USMA en mode new-look

Les compétitions interclubs de la CAF, édition 2018, reprennent leurs droits cette semaine. Trois clubs algériens sont toujours en lice. Le MC Alger et l'ES Sétif dans la Ligue des Champions Total, et l'USM Alger dans la Coupe de la Confédération Total. Le point commun des trois équipes, c'est qu'elles se présentent en mode new-look pour la suite de la compétition. Toutes les trois ont fait le ménage à travers des départs et des arrivées durant le mercato estival.

Le MC Alger, frustré par sa saison ratée malgré un budget plus que conséquent, a procédé à une large revue de son effectif, tandis que l'entraîneur Bernard Casoni a été maintenu à son poste. Les Vert et rouge vont jouer à Lubumbashi, fief du TP Mazembe, privés de plusieurs éléments-clés de l'équipe !

Le portier international Faouzi Chaouchi a été prié de se trouver un nouveau club, alors que c'était le numéro un des Fennecs sous l'ère Madjer. Amir Karaoui, l'homme qui a contribué aux quatre points récoltés dans les deux premiers matches de la phase des poules grâce à son égalisation face à la formation d'El Jadida et le but victorieux à Sétif, n'est plus là ayant choisi de céder aux sirènes de l'ES Sétif. Ce sont deux éléments incontournables qui ont été sacrifiés. Et ce n'est pas tout.

Le milieu de terrain Abdellah El Moudene a été libéré lui aussi tout comme l'attaquant Sofiane Balegh recruté à force dinars la saison passée en plus du jeune attaquant AbdelaâzizAmmachi et du défenseur Zine El AbidineBoulakhoua. Pour les remplacer, l'enfant du club Farid Chaâl a été désigné numéro un.

L'ex-joueur des Mamelodi Sundowns, Farés Hachi, a signé lui aussi pour occuper le poste d'arrière gauche, en plus du jeune international Islam Arous, l'attaquant du Club Africain Mansour Benothmane, le milieu de terrain de la JS Saoura, Abderahmane Bourdim et enfin Zakaria Haddouche de l'ES Sétif mais qui ne pourra pas disputer la compétition africaine ayant disputé les deux premières journées sous le maillot de Sétif.

Côté ES Sétif, on a changé beaucoup plus que le Mouloudia même si trois nouveaux joueurs ne peuvent plus jouer en Coupe d'Afrique. Tout d'abord, il y a eu un changement à la barre technique puisque c'est le Marocain Rachid Taoussi, ancien sélectionneur des Lions de l'atlas, qui prend les commandes. Amir Karaoui a joué la C1 avec le Mouloudia, Zakaria Draoui et Sid-Ali Lakroum ont disputé la C2 avec le CR Bélouizdad.

Le métronome de l'équipe Hamza Aït Ouamar est parti lui aussi de son plein gré. En revanche, le club a enregistré l'arrivée de certains éléments confirmés comme les deux latéraux de la JS Kabylie, Saâdi Redouani et Houari Ferhani ainsi que le gardien de but Mohamed Boultif, le défenseur de l'USM Blida, Guecha, et l'attaquant de l'USM Bel-Abbès, Habib Bouguelmouna.

On enregistre aussi le retour de prêt d'Abdelmoumen Djabou, la coqueluche du public en provenance d'Al Nasr d'Arabie Saoudite. Enfin, le club attend la qualification du milieu de terrain ivoirien transféré de l'ES Zarzis, Isla Daoudi. C'est donc avec un visage complètement différent que le champion d'Afrique 2014, se présentera mardi soir face au DH El Jadida.

L'USM Alger n'est pas en reste. Il présentera son nouveau visage en Coupe de la Confédération Total. Avec pour commencer l'arrivée de l'entraîneur français Thierry Froger pour lequel il s'agit d'un retour en Afrique après un bref passage au Togo en 2010/2011. Trois titulaires indiscutables sont partis, le défenseur Ayoub Abdellaoui dorénavant au FC Sion, en Suisse.

Le milieu de terrain KaddourBeldjilali a choisi de porter les couleurs du champion en titre, le CS Constantine et enfin le buteur maison, le meilleur buteur de l'histoire du club aux compétitions africaines avec treize buts et meilleur buteur du championnat d'Algérie l'exercice écoulé, Oussama Darfalou a rejoint le club hollandais de Vitesse Arnhem.

Pour les remplacer, le club a engagé le défenseur camerounais, Nyeck Mexes, le milieu de terrain Mohamed Benchaâ et les deux attaquants Mahious Mohamed, international olympique venu du CA Batna (ligue 2) et le Congolais Prince Ibara arrivé du club qatari d'Al Wakrah. Ce dernier ne sera pas concerné par cette la rencontre avec les Rwandais de Rayon Sports, en raison de son arrivée tardive au club de la capitale algérienne.