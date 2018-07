Togo: La coalition des 14 solidaire mais les meetings sont maintenus

C'est en résumé ce que l'on peut retenir des dires de la Coordinatrice de la Coalition des 14 ce mardi chez nos confrères de Victoire Fm.

Pour Brigitte Adjamagbo-Johnson, qui se prononçait entre autres sur la non participation du PNP à ces meetings que la C14 organise à Lomé et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays dont Mango, Sokodé et Bafilo, « ils ne veulent pas se joindre aux meetings parce que le régime est susceptible de semer des troubles et les mettre sur le dos du PNP ».

Mieux que de s'arrêter à cette simple compréhension de la position du parti de Tikpi Atchadam, ensemble avec les autres membres de la Coalition, sa Coordinatrice se veut solidaire.

« Se montrer solidaire, c'est d'accepter qu'ils ne puissent pas s'associer à ces manifestations, quand vous avez tout fait pour les convaincre et que vous alliez de l'avant dans la mesure où cela ne mette pas en cause ce qui vous unit fondamentalement : obtenir l'alternance et mettre ce pays sur les rails de la démocratie », avait-elle aussi ajouté.

Secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), Mme Adjamagbo-Johnson, veut reconnaitre à chacun des membres (partis politiques) de cette coalition, l'indépendance de ses responsables de choisir prendre part ou non aux manifestations projetées.

A tout prendre, avec ou sans le PNP, le programme de meetings tient bel et bien.