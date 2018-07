Seychelles: Des affaires de corruptions retirées du bureau du procureur général et renvoyées à la commission anti-corruption

Quatre affaires de corruption portées devant le bureau du procureur général ont été retirées et seront réexaminées, a déclaré un haut responsable de la Commission anti-corruption des Seychelles (ACCS).

Le directeur général de la Commission, May De Silva, a déclaré que le bureau du procureur général a conseillé à la Commission de placer les affaires dans le même format que les affaires de police.

En conséquence, Mme De Silva a déclaré: "Nous avons demandé l'aide du Commonwealth et de la Commission indépendante contre la corruption de Maurice et ils ont envoyé des enquêteurs en chef pour nous aider dans la révision de nos procédures et de notre système de traitement de cas."

Elle a ajouté que, dans l'intervalle, la Commission continue d'enregistrer les plaintes mais "je ne veux pas me précipiter avec ces cas. Je veux m'assurer que tout est fait dans l'ordre, pour qu'une fois rendu au tribunal, ces cas soient solides, de plus nous ne voulons pas perdre à cause de détail technique. "

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, sont en train de réviser la loi anti-corruption de 2016 et Mme De Silva a déclaré qu 'il est donc préférable d'attendre la révision complète de cette loi".

La corruption peut se produire dans les secteurs publics, en particulier là où il y a un monopole, a déclaré Malika Aït-Mohamed Parent, expert indépendant en matière de lutte contre la corruption, lors d'une visite aux Seychelles au mois de mars. Elle a donné l'exemple de la gestion des terres, sur laquelle le gouvernement des Seychelles a le monopole.

Mme De Silva a déclaré que même si la corruption peut être évidente dans le secteur public, elle a aussi beaucoup à voir avec les secteurs privés.

"Le secteur public détient le pouvoir et le secteur privé détient l'argent. La corruption est plus susceptible d'avoir lieu chaque fois qu'il y a un abus de pouvoir et ce qui déclenche cet abus de pouvoir est la plupart du temps de l'argent ", a-t-elle dit.

À ce jour, la Commission de lutte contre la corruption des Seychelles a enregistré 177 cas de corruption, et Mme. De Silva a déclaré que cela était alarmant pour un petit pays.

Photo : La Commission Anti-Corruption des Seychelles a enregistré 177 cas de corruption. (Salifa Magnan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Elle a déclaré qu'il y a plus de 100 départements gouvernementaux aux Seychelles et qu'il est essentiel de mettre en place un mécanisme de dénonciation dans chaque département afin de s'assurer qu'une alerte est donnée chaque fois qu'un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire est suspecté d'être impliqué dans un acte de corruption ou est trouvé à ne pas suivre les politiques et procédures du lieu de travail. "

Toutefois, pour mettre en place un mécanisme de dénonciation, une loi doit être adoptée pour protéger ceux qui tirent le signal d'alarme, a déclaré le directeur général de la Commission anti-corruption des Seychelles.

Parlant de la subvention de 50 millions de dollars manquante qui a fait l'objet de beaucoup de controverse dans la nation insulaire, Mme De Silva a déclaré que l'enquête est bien avancée et qu'il faudra du temps pour rassembler des informations afin de déterminer s'il y a eu corruption ou pas.

"La transaction a eu lieu en octobre 2002, il y a environ 15 ans. Certaines institutions conservent leurs informations pendant sept ans. Nous savons que l'argent est venu d'Abu Dhabi. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est comment et si les Seychelles ont bénéficié de cet argent ", a déclaré Mme De Silva.

"Si un acte de corruption est impliqué, le bureau du procureur général donnera des instructions supplémentaires sur la façon de procéder", a déclaré Mme De Silva.

Pour aller de l'avant, Mme De Silva a déclaré que la commission travaillera sur l'élaboration d'un plan d'action et de stratégies impliquant une formation appropriée.

Selon l'indice Global Perceptions de l'an dernier, les Seychelles se classaient au 36e rang sur 180 pays, soit la meilleure performance pour l'île depuis le début de l'indice en 1995.