Cette information a été donnée ce lundi lors de la signature des Accords de financement de la Seconde opération d'appui à la réduction de la pauvreté et a une croissance inclusive, du Projet de développement de la productivité agricole et la diversification dans les zones semi-arides du Mali (PRODAZAM) et du financement additionnel du projet de filets sociaux « Jigisemejiri ». La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Economie et des Finances.

A cette occasion, Madame Soukeyna Kane, Directrice des Operations de la Banque mondiale pour le Mali et le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, ont procédé à la signature de ces nouveaux accords. On y notait la présence du ministre de l'Agriculture, Dr. Nango Dembélé.

Dans son intervention, Madame Soukeyna Kane a indiqué que la signature des Accords de don et de prêt est d'un montant total de 172 millions de dollars pour trois opérations entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque mondiale.

Le premier accord est relatif à la deuxième opération d'appui aux politiques de développement (appui budgétaire) pour la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive au Mali d'un montant de 60 millions de dollars américains.

Le deuxième accord concerne le Projet de développement de la productivité et la diversification agricole dans les zones semi-arides du Mali (PRODAZAM) d'un montant de 60 millions de dollars américains.

Le troisième accord est relatif à un deuxième financement additionnel du Projet de filets sociaux d'un montant de 54,4 millions de dollars américains.

« En s'inspirant des priorités définies dans le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali (CREDD), les reformes soutenues par l'appui budgétaire jettent ainsi les bases d'une croissance économique inclusive tout en améliorant la protection des couches les plus vulnérables », a-t-elle expliqué.

Avant d'ajouter que cet appui a contribué à faire aboutir des réformes majeures dans le domaine du foncier, de l'énergie, des subventions agricoles, des télécommunications, de la protection sociale et de la microfinance.

Quant au Dr. Boubou Cissé, il a rappelé que la Banque mondiale a accordé vendredi dernier un financement de 30 millions de dollars pour une surveillance multisectorielle des maladies. Aussi, il s'est réjoui de la dynamique coopération entre le Mali et le groupe de la Banque mondiale.