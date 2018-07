Mali: Kidal - La MINUSMA finance un Projet d'appui à la reconstitution du capital cheptel à 13, 5 millions FCFA

Il faut rappeler que ce projet s'inscrit dans le cadre des dividendes de la paix et de la sécurité et relève du programme de stabilisation à la consolidation de la paix au Mali.

Ce projet s'inscrit dans la perspective de créer un climat de confiance et de rapprochement entre la police des Nations Unies et la population locale ». M. Sanou a réaffirmé la disponibilité de la MINUSMA pour la réinsertion socio-économique des populations de la région de Kidal.

« La première préoccupation de la MINUSMA est de protéger les personnes et de leurs biens et c'est dans ce cadre que ce projet a été initié, pour appuyer à la reconstitution du cheptel.

À Kidal, un projet à impact rapide, rapproche la population et la police des Nations Unies, selon le Bureau de la Communication Stratégique et de l'information publique de la MINUSMA.

