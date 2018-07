Cote d'Ivoire: Issia - Les femmes de Tapéguia à l'épreuve du "Toudo Zapouh"

Dénommée Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la formation… Plus »

Créée en 2014 par une fratrie de huit enfants, la Fondation Dassè s'assigne pour mission d'améliorer les conditions de vie en milieu rural et encourager l'émergence de jeunes filles et femmes leaders en zone rurale.

Au cours d'une conférence de presse, la présidente de la Fondation, Mme Brigitte Attié, assistée de la 2è vice-présidente, Mme Dago Sophie et de la secrétaire générale, Mme Blibolo Monique, a souligné que ce projet vise à faire du jardin potager non seulement un outil de développement durable, mais aussi «une réponse à la question d'autosuffisance alimentaire, malheureusement encore d'actualité dans les villages de la région».

Lancé en avril dernier, ledit concours porte sur la création et l'exploitation de jardins potagers à proximité des concessions, dans l'optique d'une agriculture familiale et de proximité.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.