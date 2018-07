Sénégal: Verdict sur la demande de libération immédiate de Khalifa Sall - La Cour d'appel de Dakar sous pression

Auparavant, alors qu'il prenait part à un rassemblement des partisans de Khalifa Sall, le vendredi 6 juillet dernier, Bamba Fall, maire de Médina a formellement mis en garde la Cour d'appel de Dakar. «On ne veut plus de procès inéquitable mais on a besoin une libération immédiate et sans conditions de Khalifa Sall. La Cedeao a rendu son verdict donc Khalifa Sall devait être libéré».

«La décision de la Cour de justice de la Cedeao est imparable. Elle ne laisse aucun doute, aucun choix au juge national. Il doit annuler la procédure trop entachée d'irrégularités et libérer Khalifa Sall, dès mercredi. C'est vrai, il y a eu trop d'abus tout au long de la procédure et dans ses différentes étapes», a dénoncé le fondateur du parti centre gauche, l'Alliance Pencoo.

