Algérie: CAF / Ligue des Champions - Taoussi - « Chiper les trois points et garder nos chances intactes »

Le coach de l'Entente n'a pas manqué d'évoquer son adversaire du jour qui n'est autre que l'équipe du Difaâ El-Jadida. « C'est une très bonne équipe qui pratique, en outre, un bon football. Je dirai qu'elle est considérée comme l'une des meilleures formations du championnat de l'élite du Maroc. Elle est sur une courbe ascendante depuis quelques années, en témoignent ses performances sur le plan local. Pour cela, on doit se méfier et rester vigilants d'autant plus qu'elle n'est pas venue en victime expiatoire car après sa défaite à domicile face au TP Mazembe, elle est presque dans la même position que nous, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas droit à l'erreur. Nous allons faire tout notre possible pour essayer de chiper les trois points de la victoire et garder du coup nos chances intactes pour la qualification au prochain tour », a souligné l'ancien sélectionneur national des Lions de l'Atlas.

