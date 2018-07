Afrique: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger possède des arguments face au TP Mazembe

Les compétitions interclubs de la CAF, édition 2018, reprennent leurs droits cette semaine. Trois clubs algériens sont toujours en lice. Le MC Alger aborde ce mardi son troisième match de la phase des poules de la Ligue des Champions devant le TP Mazembe.

Le Mouloudia , frustré par sa saison ratée malgré un budget plus que conséquent, a procédé à une large revue de son effectif, tandis que l'entraîneur Bernard Casoni a été maintenu à son poste. Les Vert et Rouge vont jouer à Lubumbashi, fief du TP Mazembe. Le MC Alger aura fort à faire en déplacement aujourd'hui au Congo. Mais, du côté des Vert et Rouge on est déterminé à réussir un bon résultat de ce déplacement difficile face au leader du groupe.

« On doit se concentrer sur le match et uniquement sur le match. On est conscients de ce qui nous attend. Et personnellement, j'ai confiance en mes partenaires car nous avons tous cette envie de faire quelque chose de grand ce mardi, a confié le capitaine du Mouloudia, Abderrahmane Hachoud, dans des propos relayés par Le Buteur. On va prendre le moindre détail en considération pour réaliser un bon résultat et rendre heureux nos supporters qui attendent beaucoup de nous comme on a pu le constater en France. »

Le MC Alger a achevé un stage de deux semaines à Vichy (France) où le club a joué trois tests amicaux avec un bilan d'une victoire contre Clermont Foot (Ligue 2) 1-0 et deux nuls face à Grenoble Foot 38 (Ligue 2) 1-1 et les Girondins Bordeaux (Ligue 1) 1-1.

« On va corriger les erreurs que nous avons commises lors des matches amicaux en France. On veut être au point en faisant tout pour ne négliger aucun détail qui aura son importance lors d'un match de ce niveau. A nous de nous serrer les coudes pour être au top », a ajouté le natif d'El Attaf avant de poursuivre en affichant l'ambition du MC Alger. « Certes, le TP Mazembe est un très grand club qui trust le titre en Afrique. Mais ce n'est pas pour autant que cette équipe doit nous faire peur. Nous aussi, nous avons des joueurs d'expérience qui peuvent forcer la décision. Nous avons Demmou qui a déjà gagné la Ligue des Champions avec l'ESS et bien d'autres éléments chevronnés. Alors, nous aussi, on possède les arguments pour contrer le TP Mazembe ».

A l'issue de la 2e journée de la Ligue des Champions, le TP Mazembe est leader du groupe avec six points, suivi du MC Alger (4 points). La formation marocaine du Difaâ Hassani Al-Jadidi est 3e avec un point, alors que l'ES Sétif ferme la marche avec 0 point.