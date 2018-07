Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Difaâ El-Jadida n'a pas droit à l'erreur

Le Difaâ El-Jadida du Maroc et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi soir pour le compte de la 3ème journée la Ligue des Champions d'Afrique. Les Marocains sont déterminés à revenir avec un résultat positif du pays voisin après une défaite contre le TP Mazembe (0-2), en mai dernier.

« C'est un match décisif pour les deux camps. En ce qui nous concerne, nous savons qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On reste sur une défaite à domicile face au TP Mazembe qui nous a fait beaucoup mal car on ne méritait pas de perdre ce match. Du coup, nous sommes dans l'obligation d'obtenir une bonne performance, seule alternative qui nous permet de garder intactes nos chances de qualification au prochain tour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons faire le maximum pour rentrer chez nous avec au moins le point du match nul, a confié Marouane Hadhoudi, capitaine du Difaâ. Le football n'est pas une science exacte. Tout peut arriver. Je pense en outre qu'il reste encore quatre matches pour toutes les équipes du groupe. C'est vrai que le TPM a peut-être fait un pas vers la qualification mais tout reste jouable. De toutes les manières, nous allons jouer le coup à fond. On n'a rien perdre. On est en train d'apprendre en affrontant des grandes équipes comme l'ESS, le MCA et le TPM. »

L'ES Sétif est la lanterne rouge du groupe B de la Ligue des Champions, et compte sur une victoire contre le DHJ, troisième du groupe avec seulement 1 point, pour rester dans la compétition aux côtés du TP Mazembe (6 points) et le MC Alger (4 points).