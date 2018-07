Afrique: CAF Ligue des Champions - Horoya AC ultra motivé face au Wydad

Le Horoya AC de Conakry reçoit ce mardi le Wydad de Casablanca pour le compte de la troisième journée des phases de poules de la Ligue des Champions africaines de football. Deuxième de la poule derrière les Rouges de Casablanca, mais avec le même nombre de points, Horoya mise donc sur cette rencontre pour s'emparer des commandes, comptant sur le soutien de son public pour prendre l'ascendant, aujourd'hui à Conakry. Les poulains de Victor Zvunka sont hyper motivés pour affronter le Wydad.

« Demain on joue contre les Marocains, qui sont beaucoup expérimentés, ensuite le WAC est le détenteur du trophée de cette compétition, donc c'est une grande équipe. C'est pourquoi nous sommes tous motivés pour cette rencontre, nous sommes serein, et prêts à défendre nos couleurs corps et âme. Oui, je rentre de la Russie (Mondial 2018), où j'ai joué pour mon pays mais cette fois il s'agit de défendre l'intérêt de mon club, d'essayer d'écarter les dangers et surtout ne pas leur donner des occasions de marquer », a confié Khadim NDIAYE sur le site officiel du club.

« La préparation a été très intense avant d'aborder les Marocains et de gagner le match. Vous savez pour ce type de rencontre, on a besoin d'un soutien moral. Donc, je profite de cette occasion pour demander à tous les supporteurs de venir massivement nous voir jouer et mouiller notre maillot pour la nation, puisque c'est le football guinéen qui doit gagner. Je suis un attaquant, que je commence ou pas, une chose est claire dans ma tête, c'est d'inscrire au moins un but pour nous libérer complètement dans cette poule. Je promets de ne pas décevoir nos supporteurs », a pour sa part déclaré Sekou Amadou CAMARA.

Pour rappel, le Wydad a réalisé un nul à domicile contre le Mamelodi Sundowns (Afrique du sud) et écrasé l'AS Togo-Port (3-0), pour se retrouver à égalité des points avec le Horoya Conakry (4 points chacun). De ce fait les Rouges comptent sur le choc de ce mardi pour bien se positionner avant les matchs retour de cette Ligue des Champions qui commenceront le 27 juillet courant.