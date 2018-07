Burkina Faso: Congrés ordinaire de l'UPC - 5 000 participants attendus

En prélude au 2e congrès ordinaire de l'Union pour le Progrès et le changement (UPC), qui se tiendra les 20, 21 et 22 juillet prochains au Palais des sports de Ouaga 2000, sous le thème «UPC : Stratégies pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale, de sécurité et de prospérité», le parti du lion a inscrit, dans son agenda, une rencontre avec la presse le 16 juillet dernier, en vue d'échanger sur le contenu et le déroulement de cet évènement majeur.

Ce fut aussi l'occasion, pour l'honorable Adama Sosso, d'affirmer que l'UPC reste déterminée à apporter au peuple burkinabè, « l'alternance crédible qu'il mérite », suite aux multiples et importants sacrifices ayant abouti à l'insurrection populaire d'octobre 2014.

Ce sont environ 5 000 congressistes qui sont attendus à ce 2e congrès ordinaire de l'UPC, qui se tiendra les 20, 21 et 22 juillet prochains à Ouagadougou.

Selon l'honorable Adama Sosso, l'un des animateurs de cette rencontre avec la presse, les congressistes qui prendront d'assaut le Palais des sports, viendront des 45 provinces du Burkina Faso et d'une quinzaine de pays frères où le parti revendique des militants organisés en fédérations.

A ce 2e congrès ordinaire du parti du lion, ce sont plusieurs sous-thèmes qui sont inscrits à l'ordre du jour et qui seront débattus avec les militants.

En effet, M. Sosso a affirmé que le congrès, instance statutaire du parti, travaillera non seulement à renouveler la composition des organes dirigeants du parti, mais aussi et surtout, à réfléchir sur d'autres stratégies idoines pouvant permettre à l'UPC de parvenir au pouvoir en 2020, ce, afin de permettre au peuple burkinabè de vivre dans la paix, la cohésion sociale, la sécurité et la prospérité.

L'honorable Adama Sosso a aussi confié à la presse qu'à ce congrès ordinaire, ce sont aussi cinq sous-thèmes qui ont été retenus et qui seront traités en vue d'outiller les militants et militantes dans la perspective d'une victoire éclatante en 2020. Les sous- thèmes sont : l'organisation, la structuration et l'administration du parti, les stratégies de recrutements de relais locaux, les stratégies de développement des partenaires et alliances, et enfin, le financement du parti. Notons que les responsables du parti, dans le souci de mieux organiser ce 2e congrès qui, selon eux, drainera du monde, n'ont pas occulté d'évoquer la situation nationale.

Selon M. Sosso, ce deuxième congrès ordinaire, très important pour leur parti, se tiendra dans un contexte socio- politique difficile, du fait, selon eux, de la grogne sociale, de la désaffection criarde des populations pour la politique, de la mal gouvernance du régime en place et surtout de la situation d'insécurité permanente.

Et d'ajouter que compte tenu des difficultés que vivent les braves populations, le congrès réfléchira, dans le cadre du traitement du cinquième sous-thème, sur les réponses à apporter aux questions d'actualité, à savoir les problèmes sécuritaires, la grogne sociale, l'unité nationale et l'insécurité alimentaire.

L'honorable Adama Sosso a tenu à rassurer la presse sur les mesures prises pour assurer la sécurité de tous les congressistes et de tous les militants qui convergeront vers le Palais des sports de Ouaga 2000 au cours des soixante-douze heures que durera ce 2e congrès.

En outre, M. Sosso a affirmé que l'UPC reste déterminée à apporter au peuple burkinabè, « l'alternance crédible » qu'il mérite suite aux multiples et importants sacrifices ayant abouti à l'insurrection populaire d'octobre 2014, d'où l'obligation qui incombe au parti de revisiter sa stratégie en la matière et de l'adapter à la situation du moment, a conclu Adama Sosso.