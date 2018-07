En attendant que des voix les plus autorisées fassent le point du Baccalauréat 2018, l'on peut faire le… Plus »

Pour le président, il revient aux députés de transcender les divergences politiques et les ambitions personnelles pour privilégier l'intérêt général. La prochaine session aura lieu le lundi 23 juillet 2018 et sera consacrée à l'examen de deux projets de loi de ratification d'ordonnances.

Compte tenu de l'importance et de l'intérêt des différents points inscrits à l'ordre du jour, au cours de son discours d'ouverture, s'adressant aux députés, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a dit ceci : « au moment de légiférer, ayons à l'esprit la différence entre le paradigme du compromis et celui du consensus comme le théorise Jean Phillippe Faure ».

Par ailleurs, le projet de loi portant modification de la loi no 004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso et le projet de loi organique portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, feront partie de l'ordre du jour de la première session extraordinaire qui se tiendra du 16 au 30 juillet 2018.

Le président de l'Assemblée a aussi indiqué que le projet de loi portant modification de la loi no 009-2009/AN du 14 avril 2009 portant statut de l'Opposition politique, retiré in extremis de l'ordre du jour de la première session parlementaire de l'année, sera aussi examiné.

