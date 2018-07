Cameroun: Ordre souverain de Malte - Le Grand-Maître au Palais

Au deuxième jour de la visite officielle de Son Altesse Eminentissime Fra'Giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, arrivé hier à Yaoundé, une audience avec le chef de l'Etat Paul Biya est prévue ce mardi en mi-journée.

Tapis rouge et haie d'honneur hier en début de soirée au Pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Il est 18h30 lorsque le Falcon 900 « Tour de France » ayant à son bord le Grand Maître de l'Ordre Souverain de Malte s'immobilise. Quand Son Altesse Eminentissime Fra'Giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto descend de l'aéronef, il est accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang.

Après une chaleureuse poignée de mains entre les deux hommes, la jeune Afia Amani Mbarga, élève à l'Ecole Les Coccinelles du Palais de l'Unité, souhaite la bienvenue et un agréable séjour à l'illustre hôte et lui remet un bouquet de fleurs au nom du président de la République, de Mme Chantal Biya et du peuple camerounais.

Puis, sont présentées au Grand Maître les autres personnalités venues l'accueillir. Parmi elles, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda et l'ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican et de l'Ordre Souverain de Malte, Antoine Zanga.

Le Premier ministre et le Grand Maître prennent ensuite la direction du Pavillon d'honneur. En face de l'entrée de l'édifice, l'hôte du Cameroun salue de la main les groupes de danse qui rivalisent d'adresse avant de se rendre au Salon d'honneur pour un entretien qui a duré une quinzaine de minutes avec le chef du gouvernement.

A 18h50, les deux personnalités prennent place à bord d'une limousine et le cortège s'ébranle vers la capitale. Cette visite officielle qui s'achève jeudi prochain sera marquée cette mi-journée par l'audience au Palais de l'Unité du Grand Maître de l'Ordre Souverain de Malte avec le président de la République.

Demain, il va visiter le camp des réfugiés de Gado Badzere dans la région de l'Est et jeudi, il se rendra à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombé dans la La coopération entre le Cameroun et l'Ordre Souverain de Malte est vieille de plusieurs décennies. Le Cameroun figure en effet parmi les premiers Etats africains à avoir noué des relations diplomatiques avec l'Ordre Souverain de Malte en 1961.

Le Cameroun est représenté auprès de l'Ordre par son ambassadeur près le Saint-Siège, Antoine Zanga, tandis que Jean-Christophe Heidseck est son représentant auprès de l'Etat camerounais à Yaoundé. C'est la deuxième fois que Yaoundé accueille le Grand Maître de l'Ordre Souverain de Malte en visite officielle.

Le prédécesseur de l'actuel dirigeant, Son Altesse Eminentissime Fra'Andrew Bertie, qui a régné de 1998 à 2008, a effectué une visite officielle au Cameroun, du 20 au 22 février 2006.