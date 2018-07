Congo-Brazzaville/Mali: Coupe africaine de la Confédération - Le Cara à Bamako pour négocier sa première victoire à l'extérieur

Le hasard du tirage au sort a voulu que les deux formations se rencontrent quarante-quatre ans après, dans le groupe C où le Djoliba Ac occupe le dernier rang avec un petit point derrière le Cara et Enyimba, trois points chacun. Les Aiglons se sont relancés après leur brillante victoire à Brazzaville face au club nigérian. Ils tenteront de signer une première victoire à l'extérieur en cinq sorties, afin de conserver ou d'améliorer leur position au classement provisoire puis envisager la suite de la compétition avec beaucoup de sérénité d'autant plus que l'objectif reste la qualification pour les quarts de finale.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.