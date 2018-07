Angola: Le Président João Lourenço valorise la mobilité au sein de la CPLP

Île De Sal — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mardi à l'Île de Sal (Cap-Vert) qu'il était essentiel de trouver des solutions pour améliorer la mobilité des populations des Etats membres de la Communauté de Pays de Langue Portugaise (CPLP).

João Lourenço parlait aux journalistes peu de temps après son arrivée sur l'île capverdienne de Sal, où se tient mardi et mercredi le XIIe Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CPLP, sous le slogan « Les peuples, la culture et les océans".

À l'occasion, l'homme d'État angolais a affirmé qu'il y avait plusieurs avantages à améliorer la mobilité, dont le rapprochement des peuples.

Le Président João Lourenço estime que la CPLP, au cours de ses 22 années d'existence, a marqué des pas positifs, grandi et consolidé les structures de la communauté. Interrogé sur la relation avec le Portugal, il a répondu qu'elle était bonne, comme c'est le cas pour tous les pays de la CPLP.

A l'Île de Sal, le Chef de l'Etat angolais a été salué par son homologue et hôte, Jorge Carlos da Fonseca.

Le Président angolais participe au sommet de la CPLP aux côtés des Chefs d'Etat du Portugal, Marcelo de Sousa, du Mozambique, Filipe Nyusi, de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, et de Sao Tomé-et-Principe, Pinto da Costa. Le premier ministre portugais, António Costa, prend également part à cette rencontre.

Le Président brésilien Michel Temer est attendu à tout moment, tandis que l'homme d'Etat timorais, Francisco Guterres, sera représenté par son ministre des Affaires étrangères.

Durant les deux jours du sommet, la mobilité dans la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et l'élection de son nouveau secrétaire exécutif pour l'organisation devraient être discutées.

Le premier jour sera réservé aux discours des hommes d'Etat des pays membres et des invités.

Le deuxième jour, le candidat portugais Francisco Ribeiro Telles sera élu secrétaire exécutif pour l'exercice biennal 2019-2020, en remplacement de la Mozambicaine Maria do Carmo da Silveira.

Il sera également au menu du sommet la contribution des États membres.

Le dernier sommet, le XIe, s'était déroulé à Brasilia, capitale du Brésil du 31 octobre au 1er novembre 2016, lorsque la présidence brésilienne a assumé comme priorité la mise en œuvre des objectifs de développement durable (Agenda 2030 fixé par les Nations Unies). A cette occasion, les pays avaient approuvé une nouvelle vision stratégique qui définit la voie à suivre par la CPLP pour la prochaine décennie, considérant comme principaux défis "la coopération économique et commerciale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'énergie, le tourisme, l'environnement, les océans et les plateformes continentales, la culture, éducation et science, technologie et enseignement supérieur ".