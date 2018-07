Angola: Le pays pour la mobilité responsable au sein de la CPLP

Il estime que la participation de l'Angola à la discussion sur la mobilité est positive et pourrait contribuer de sorte que des décisions puissent défendre les intérêts des citoyens, des pays et respecter les exigences de leurs constitutions.

Nous sommes des pays avec une diversité visible, y compris en termes de continents, et nous devons tenir compte des différentes réalités et marcher toujours avec conviction de manière progressive, afin que les mesures qui peuvent être prises soient les plus sûres possible pour ne pas regretter toute décision moins réfléchie ", a-t-il souligné.

Se confiant à la presse en marge d'une réunion préparatoire du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CPLP, Manuel Augusto a précisé que l'Angola estime que la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la communauté devrait être l'un des piliers de l'organisation, qui doit être fait de manière responsable.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.