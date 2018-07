Angola: L'IDF pour la collaboration dans le contrôle de la flore à la frontière avec la Namibie

Entre-temps, il a salué l'implication des forces de défense et de sécurité, en particulier l'effectif du garde-frontière, qui collabore à la surveillance et au contrôle de cette situation.

Abel Zamba a dit que la déforestation augmente la vulnérabilité des feux de forêt, outre l'accélération de la conversion des forêts en écosystèmes plus secs et pauvres en espèces, ce qui devrait décourager de telles pratiques.

Pour renverser la situation actuelle, le responsable a évoqué la nécessité pour les institutions administratives et les partenaires de mener des actions de renforcement des programmes d'éducation environnementale auprès des populations fronalières en vue d'améliorer la faune et la flore de la région.

Se confiant mardi à l'Angop, à Ondjiva, le responsable dit qu'il y avait des niveaux élevés de mouvements transfrontaliers de produits et sous-produits de la flore de l'Angola en Namibie de manière anarchique, dont le degré de déforestation a une incidence plus élevée dans les marques 3,5,12, 15, 16,19 et 22, où les citoyens namibiens traversent la frontière à la recherche de matériaux pour la fabrication de braise, de bois de chauffage, entre autres.

Ondjiva — Le chef de l'Institut de développement forestier (IDF) à Cunene, Abel Alcino Zamba, a préconisé la nécessité pour les communautés résidentes le long du périmètre frontalier avec la République de Namibie à collaborer dans la gestion, le contrôle et la dénonciation des attentats à la flore et la faune.

