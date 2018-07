Angola: Le Sommet de la CPLP ouvre de nouvelles perspectives dans l'expansion de la culture - Carolina Cerqueira

Ilha Do Sal — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a déclaré mardi à Ilha do Sal, au Cap-Vert, que le Sommet de la CPLP ouvrait une nouvelle perspective pour l'expansion de la culture des pays membres, à travers une mobilité plus effective des personnes et des biens.

La ministre, qui fait partie de la délégation du Président de la République, João Lourenço, au Sommet, a fait valoir que la libre circulation des personnes et des biens culturels et des entrepreneurs contribuerait à un plus grand échange entre les peuples parlant la langue portugaise, quatrième langue la plus parlée dans monde et à élargir les connaissances d'un marché culturel et artistique diversifié et très polyvalent.

Concernant les facilités de coopération culturelle, Carolina Cerqueira a dit que l'échange culturel pourrait être basé sur un cadre de régulation fiscale pour la circulation de biens et produits culturels diversifiés, en vue de la valorisation de la diversité et de l'identité culturelle de la communauté lusophone dans le monde.

Carolina Cerqueira a indiqué que pour l'Angola, le sauvetage et la préservation du patrimoine culturel est d'une grande importance, étant l'une des priorités du programme du gouvernement angolais dans le domaine de la culture et qui est une porte à l'échange culturel multilatéral et de manière indélébile pour perpétuer la mémoire d'une histoire commune, de civilisations, océans et peuples, prévoyant un avenir de relations plus dynamiques et possibles d'impulser le développement humain et durable des pays membres.

Le renforcement de l'affirmation de la citoyenneté et des valeurs de la démocratie et de la liberté a également été défendu par la ministre de la Culture comme étant la pierre angulaire de la communauté des pays lusophones.

Le sommet de la CPLP aura lieu les 17 et 18 de ce mois au Cap-Vert, dans la ville de Santa Maria do Sal.