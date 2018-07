Angola: La lutte contre les asymétries implique tous les acteurs de la société

Luanda — La construction d'une nation sans asymétries sociales, économiques et politiques passe par tous les secteurs et toutes les organisations à assumer la transversalité des questions de genre.

Cette considération a été faite mardi, à Luanda, par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la Femme, Victoria Francisco Conceição Correia, à l'ouverture de l'atelier sur la participation de l'Angola à la 62ème session du Conseil des Nations Unies sur la condition de la femme (CSW).

Pour la gouvernante, il est fondamental que chacun avec ses connaissances, compétences et responsabilités, soit impliqué, prêtant ou donnant ses valences à ces grands desiderata.

Elle a souligné que la tenue de la réunion porte sur le renforcement des engagements pris par l'Exécutif angolais inhérents à la défense, la promotion et l'exercice des droits des femmes et des filles, en vue de l'égalité et l'équité des sexes, outil indispensable pour le développement durable du pays.

L'événement, a-t-elle dit, reflète également la volonté de son secteur de resserrer les liens de partenariat, en renforçant ses actions dans tous les domaines et niveaux de développement.

"Ce que nous voulons pour notre travail, c'est cette attitude d'agrégation, de pair avec les partenaires, donc ces réunions seront régulières sur une base trimestrielle", a-t-elle affirmé.

La gouvernante a dit que pour mettre en évidence la lutte des femmes dans le monde, il faut saisir l'occasion pour autonomiser les filles et les garçons.

Il faut leur apprendre que la société égalitaire et équitable pour laquelle nous luttons ne deviendra une réalité que si les filles et les garçons ont les mêmes possibilités d'éducation, d'enseignement et de santé.

Le pays a participé, avec 28 délégués, en mars dernier, à la 62e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) sous la devise « Ensemble, il est possible » à New York, États-Unis d'Amérique.

Faisaient partie de la délégation les membres du Réseau femme, de la société civile et du Ministère de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la Femme.

La réunion s'est tenue dans l'auditorium de l'Institut national de statistique, en présence de la déléguée des Nations Unies en Angola, Florbela Fernandes, des membres du gouvernement, du Réseau femme et de la société civile.