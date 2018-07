Gambie: Tom Saintfiet - Nouveau sélectionneur de la Gambie

Après un périple au Bangladesh, à Trinité et Tobago et Malte lors des deux dernières années, Tom Santfiet revient sur le continent qui l'a vu débuter sa carrière de sélectionneur. Le Belge a été nommé mardi nouveau patron du staff technique de la Gambie, engagée dans les éliminatoires de la CAN 2019.

Passé par l'Ethiopie, le Malawi, la Nambie ou encore Zimbabwe, Saintfiet était libre de tout contrat depuis son limogeage de la tête de Malte il y a deux mois. Ces dirigeants n'avaient pas apprécié qu'il soit annoncé sur une short-list d'entraineurs au Cameroun. Le voilà désormais à la tête des Scorpions pour les 9 prochains mois.

Confirmed

The Gambia Football Federation has confirmed Tom Saintfiet as the new coach of the Scorpions on a nine month contract pic.twitter.com/wFpxPP7BuU

-- Momodou Bah (@modoubah) 17 juillet 2018

Ancien sélectionneur du Togo, il aura l'occasion de revenir à Lomé à l'occasion d'affronter les Eperviers dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Pour l'instant, la Gambie compte 0 point après sa défaite 0-1 devant le Bénin en juin 2017 et jouera l'Algérie en septembre.