Afrique: Coupe de la CAF - USM Alger - Objectif, préserver la première place

L'USM Alger présentera son nouveau visage en Coupe de la Confédération Total. Avec pour commencer l'arrivée de l'entraîneur français Thierry Froger pour lequel il s'agit d'un retour en Afrique après un bref passage au Togo en 2010/2011. L'USMA pourra disposer de l'ensemble de son effectif, y compris les nouvelles recrues estivales, à l'image de l'attaquant Aymen Mahious (ex-CA Batna), annoncé dans le onze entrant pour former le compartiment offensif en compagnie de Faouzi Yaya et d'Abderrahmane Meziane.

«Après un mois du travail intense, je crois qu'on est prêts sur tous les volets pour renouer demain avec la compétition officielle, à l'occasion du match qui nous opposera au représentant rwandais Rayon Sport. La concentration bat son plein au sein du groupe et tous les joueurs sont conscients de la responsabilité qui les attend. On devra gagner pour préserver notre place en tête du groupe D mais aussi pour augmenter nos chances pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition continentale, en dépit de la difficulté de la mission», a assuré le défenseur international des « Rouge et Noir » Farouk Chafai.

