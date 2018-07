Afrique: Ligue des Champions - L'Etoile passe sans forcer face à Mbabane

L'Etoile Sportive du Sahel a totalement dominé son sujet ce mardi lors de la troisième journée de la phase des poules en Ligue des Champions. En déplacement au Swaziland sur le terrain du co-leader, Mbabane Swallows, les gars de Sousse ont fait parler leur supériorité pour dérouler 3-0 et s'offrir ainsi 3 points d'avance en tête.

Face à un adversaire moyen, les joueurs de l'Etoile du Sahel ont réalisé l'essentiel et prennent du coup seul la tête du groupe D. La victoire aujourd'hui a été remportée en grande partie grâce à deux nouvelles recrues, Karim Aouadhi, sur une passe décisive de Maher Hannachi, qui s'est illustré par la suite en inscrivant le second but des étoilés. Ces deux réalisations ont été inscrites aux 14ème et 32ème minutes. Amine Chermiti a inscrit le troisième but des étoilés à la 71ème minute. La note aurait pu être plus salée, si les joueurs de l'ESS avaient été plus concrets devant la cage adverse.

Suite à ce succès, l'Etoile du Sahel prend seule la tête du classement du groupe D de la Ligue des Champions avec sept points et peut déjà se qualifier dès la prochaine journée. Dans l'autre match du groupe, Zesco United et Primeiro de Agosto se sont neutralisés (0/0).