Afrique: A un forum à Bruxelles, l'ONU plaide pour la poursuite du soutien international à la Somalie

« Je ne saurais assez féliciter le gouvernement pour son engagement envers une approche véritablement holistique et pour reconnaître qu'il ne s'agit pas uniquement d'opérations et de militaires, mais aussi de renforcement des institutions, de l'état de droit, de gouvernance locale, de réconciliation et de lutte contre l'extrémisme violent », a-t-il dit.

« Nous apportons un soutien technique, financier et logistique, et nous soutenons fortement les processus de réconciliation dirigés par les Somaliens, y compris le cadre de réconciliation nationale », a conclu Mme DiCarlo.

Mme DiCarlo a noté que de nouveaux progrès sont nécessaires pour renforcer les fondements constitutionnels, légaux et institutionnels de l'Etat fédéral somalien, y compris la répartition des pouvoirs et le partage des ressources.

Le pays de la Corne de l'Afrique est confronté à une série de défis politiques, développementaux, sécuritaires et humanitaires alors qu'il se reconstruit après des décennies de conflits armés et de chocs liés au climat.

Au premier jour de ce forum qui s'est déroulé lundi et mardi, la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a félicité les autorités somaliennes pour les mesures prises pour élaborer une feuille de route politique inclusive, notamment les élections 'une personne, un vote' en 2020-2021, et les avancées dans le processus de révision constitutionnelle.

Lors d'un forum sur la Somalie à Bruxelles, deux hauts responsables des Nations Unies ont félicité le gouvernement somalien pour ses efforts en matière de réformes politiques, sécuritaires et économiques mais ont souligné la nécessité de progrès supplémentaires et de la poursuite du soutien international.

