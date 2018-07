Ile Maurice: 180 pilotis pour consolider la route Terre-Rouge-Verdun

Elle n'en pouvait plus. Rajespedee Candasamy, une sinistrée du cyclone Berguitta et qui résidait au centre… Plus »

Le choix de l'entrepreneur devrait être arrêté cette semaine. Il devrait commencer les travaux à la mi-août. Les travaux principaux devront être complétés d'ici décembre et la totalité quelques mois plus tard.

Des propositions ont été faites par trois entrepreneurs nommément Sinohydro (Mauritius) Corporation Ltd, Sotravic Ltée et Franki Piles Ltd, ainsi que par l'entrepreneur principal du chantier des réparations à Ripailles, à savoir Transinvest Construction Ltd en association avec Colas Madagascar.

