Cote d'Ivoire: Enseignement primaire - Les meilleurs écoliers de la Drenet Abidjan 3 primés

La direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 3, couvrant les communes de Yopougon, Attécoubé et Songon, a honoré, jeudi, les meilleurs écoliers de sa circonscription à l'examen du Cepe et au concours d'entrée en 6e.

C'était à lors de la deuxième édition des « Prix de l'excellence », une cérémonie organisée avec l'appui financier d'Azito O&M et Azito Energie dans l'enceinte du groupe scolaire de Niangon terminus à Yopougon.

Les deux structures de production, d'exploitation et de maintenance de la centrale électrique éponyme ont offert, à l'occasion, des kits scolaires et du matériel didactique d'une valeur de 10 millions de Fcfa aux quatre-cents meilleurs écoliers de la Drenet Abidjan 3 et à soixante-dix enseignants et encadreurs. La palme des récompenses est revenue à Axelle Anobla Goliti et à Jean Aristarque Akoi, qui ont obtenu respectivement 165,92 et 164,44 points sur 170 aux évaluations de fin d'année scolaire 2018.

Le responsable administratif et financier d'Azito O&M, Jean-Charles Manouan, a, au nom des donateurs, indiqué que l'excellence est une valeur fondamentale et essentielle qu'il convient de promouvoir davantage dans le système éducatif.

« Nous exhortons à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons, notamment dans nos activités de responsabilité sociétale. C'est pourquoi nous sommes engagés aux côtés de l'éducation .

Notre objectif, c'est de faire comprendre que l'éducation est un droit inaliénable, indispensable au développement de l'enfant, de l'individu et, au-delà, de la société tout entière », a soutenu le représentant d'Honorat Boua, le directeur général d'Azito O&M.

Le directeur régional de l'éducation nationale Abidjan 3, Félix Diomandé Sandé, a exprimé sa gratitude et ses remerciements à Azito O&M et Azito Energie pour leur soutien constant, depuis deux ans, à la cérémonie des « Prix d'excellence », qui célèbre le mérite des meilleurs apprenants de la Drenet Abidjan 3. Il a encouragé les écoliers primés à demeurer les meilleurs. A tous les autres, il a conseillé de se détourner de la tricherie et de la fraude à l'école.