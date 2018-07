Congo-Kinshasa: Koffi Olomide interdit d'entrée en Zambie !

Mopao Mokonzi avait même reconnu sa faute et a présenté ses excuses qui ont été également diffusées par la radio zambienne, rapportent des sources concordantes. Certes, l'artiste n'aborde pas spécifiquement les allégations contre lui, mais dit qu'il aime les femmes zambiennes. Qu'à cela tienne, le gouvernement zambien avait prévenu que Koffi Olomidé serait arrêté si jamais il mettait ses pieds dans ce pays. Le chanteur de 62 ans est également accusé d'avoir agressé sexuellement ses danseuses, de les avoir séquestrées et de les avoir fait travailler sans permis en France.

Selon nos fins limiers, les autorités Zambienne ont décidé de fermer leurs portes à Koffi Olomidé à cause des allégations criminelles qui pèsent sur lui dans ce pays d'Afrique australe et en France.

