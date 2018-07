Cote d'Ivoire: Marchés publics - Les collectivités territoriales instruites sur les procédures de contrôle et de régulation

C'est fait. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est devenu un parti… Plus »

J'ai donc décidé de le faire savoir partout et en principe, si Dieu le veut, c'est bel et bien le dernier séminaire auquel je prends la parole en qualité de président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics», a-t-il fait savoir.

Parce qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance, de primauté du droit, de transparence et être amnésique lorsque cela doit s'appliquer à soi-même. Et faire semblant d'ignorer que le mandat est fini en espérant un rallongement à l'infini.

Le président de l'Arnmp, Coulibaly Non Karna, a exhorté les participants à l'éthique et la déontologie pour une bonne gestion des deniers publics.

Celui-ci a concerné les acteurs chargés des opérations de passation des marchés publics des communes rattachées aux directions régionales des marchés publics d'Abengourou et de Daloa, des maires des régions du Gontougo, du Bounkani et du Worodougou. Ainsi que 41 communes issues des régions du Tonkpi, Bafing, Loh-Djiboua, Tchologo et Folon.

