Congo-Kinshasa: Bourgmestre de Kalamu - Jean-Claude Kadima - "Nous faisons le maximum avec le minimum... le bilan est positif"

Mardi 17 juillet 2018, ce membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie nommé depuis 13 ans à la tête de la municipalité de Kalamu a été aux prises avec votre quotidien. Au cours de cet échange longue de plusieurs heures et sans gant, Jean-Claude Kadima a confié ses quatre vérités sur la gestion de sa commune aux professionnels des médias.

"Nous travaillons avec le minimum pour faire le maximum. Kalamu se porte mieux qu'il y a 13 ans avant ma venue. Le bilan est positif ", a lancé face à ceux qui par-ci par-là osent remettre en cause sa gestion de la chose de publique dans cette contrée de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. "Nous fonctionnons sur base des revenus des marchés. Beaucoup a été faits et beaucoup reste à faire. Mais, les avancées de la bancarisation de la gestion à divers détails des grands pas ont été accomplies. Au-delà de tout, la responsabilité est partagée pour assurer un avenir radieux à cette commune entre la population et les autorités surtout pour l'insalubrité ", dixit J-C Kadima.

Il faut dire que l'homme était au centre de l'invitation pour s'exprimer et face à la presse et face à d'autres compatriotes soucieux de pénétrer le secret de Dieu de sa gouvernance. En effet, il a délié sa langue au cours d'une tribune publique ad hoc initiée par lui. Ce, suite à des débats houleux qui ont eu lieu la nuit du lundi 16 au mardi 17 juillet 2018 dans le groupe Whatsapp de l'agence de presse Vision Info. Là, commentaire d'internaute, un épris des réseaux sociaux avait lancé quelques phrases assassines à son endroit. Ne voulant pas chercher à convaincre que d'argument d'autorité, Jean-Claude Kadima a convié les membres de ce groupe whatsapp voulant avoir des détails sous toutes les coutures à bien vouloir passer à son bureau dans la journée de mardi. Chose faite même si, il faut le dire sans langue de bois, certains avaient des appréhensions, surtout l'internaute taquin, de se faire réprimander.

C'était sans connaitre l'ouverture d'esprit de l'hôte. Remettant des rendez-vous au lendemain même un échange avec une délégation venue de al commune belge d'Ixelles, Jean-Claude Kadima a échangé avec ses invités tant en on record qu'en off des heures durant. Des sources de revenus à la problématique de la rétrocession pour passer par les défis de la logistique pour faire face à l'insalubrité et l'entretien des infrastructures, le bourgmestre de la commune de Kalamu qui se veut candidat n'a pas manqué de toucher un mot sur ceci un mot sur cela. Cela, en allant à la limite du secret d'Etat à révéler les dessous des cartes. S'étant déroulé dans une ambiance bon enfant, c'est sourire aux lèvres de tous les cotés que ce rendez-vous s'est clôturé.