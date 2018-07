Congo-Kinshasa: Statut des Anciens Présidents Elus - AN - L'Opposition boude, la loi passe !

Qu'à cela ne tienne, du côté de la Majorité, tout porte à croire que cette manière de faire des Députés de l'Opposition est habituelle. D'ailleurs, pour l'Honorable Geneviève Inagozi, les conditions d'organisation de cette plénière ont été bel et bien respectées avant de préciser que ces Elus de l'Opposition sont libres de sortir car, chaque Député est libre de quitter la plénière quand il veut au cas où celui-ci estime que la poursuite du débat au niveau de l'hémicycle ne l'intéresse pas. Sans ambages, cette ancienne Ministre du genre, enfant et famille précitée, a du moins, attesté ses regrets face au comportement affiché par ces Députés de l'Opposition.

Ce faisant, ladite loi sera transmise au Président de la République pour promulgation. S'agissant de sa mise en œuvre, l'on retiendra qu'elle concerne, dans un premier temps, rien que les Présidents de la République élus et les Présidents de deux chambres du Parlement. Ensuite, dans un délai de trois mois, le Premier Ministre devra signer un décret, cette fois-là pour que la même loi profite aux Chefs des corps constitués, entendez par là les Hauts Magistrats des Cours et Tribunaux, les Chefs d'Etats-majors de l'Armée, les Inspecteurs Généraux de la police Nationale Congolaise, pour ne citer que ceux-là.

