Afrique: Le TP Mazembe sur le fil comme l'Espérance et l'ES Sétif, chute des Sundowns

L'Etoile du Sahel, à l'extérieur, a frappé fort en disposant aisément des Mbabane Swallows sur le score de 3 buts à zéro. Karim Aouadhi (14'), Maher Hannachi (32'), deux nouveaux arrivants, et Amine Chermiti (71') ont placé le club tunisien en position très favorable pour la suite de la phase de poules. A mi-parcours les hommes dirigés par l'entraîneur algérien Kheireddine Madoui (qui avait conduit l'ES Sétif au titre continental il y a quatre ans) comptent trois points d'avance sur les Swallows mais surtout cinq de plus que Zesco United et Primeiro de Agosto qui n'ont pu se départager.

Le deuxième représentant tunisien, l'Espérance s'en est tirée à très bon compte. Les "Sang et Or" ont gagné certes, mais après avoir connu un début de rencontre calamiteux. les Ougandais du KCCA ont marqué deux buts par Jackson Nunda (19') puis Shaban Muhammad (22'). Et puis, brusquement, les Espérantistes ont retrouvé leurs esprits répliquant coup sur coup par l'intermédiaire d'Anice Badri (30') et de Saad Beguir. Les Tunisiens ne seront définitivement libérés qu'au cours des dix dernières minutes avec un troisième but, signé cette fois par Bilel Mejri. Pour le déplacement dans une dizaine de jours à Kampala, Khaled Ben Yahia aura tout intérêt à verrouiller sa défense qui a parfois donné des sueurs froides aux supporteurs de l'équipe.

Dans le même temps, Al Ahly a apporté le témoignage que le football égyptien n'était pas mort et que l'échec des Pharaons en Russie, pour difficile qu'il sera à digérer, le sera, d'abord par les clubs et le plus prestigieux d'entre eux. Les Botswanais de Township Rollers ont fait les frais de ce changement de climat. A Alexandrie, ils ont encaissé trois buts sans en rendre aucun. Clair, net et sans bavure. Les héros du jour s'appellent Walid Azarou (37'), Ali Maâloul (75') sur pénalty et Hesham Mohamed 79'). Les Cairotes ont pris leur temps mais ils se sont bien remis en selle après un nul à domicile concédé devant l'Espérance et une défaite à Kampala. La quatrième journée pourrait resserrer davantage la hiérarchie dans le groupe A, d'autant que le "retour" entre KCCA et l'Espérance promet d'être explosif.

Le TP Mazembe, chez lui, a beaucoup souffert pour venir à bout du Mouloudia d'Alger. Il n'a trouvé l'ouverture qu'en toute fin de rencontre par l'attaquant Meschak Elia que l'Afrique avait découvert lors du CHAN 2016 où il avait remporté le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur.

Pamphile Mihayo avait prévenu avant la rencontre, " Il n'y a que les trois points qui nous intéressent quelles que soient les circonstances de la partie". Il n'a pris personne en traître.

Dans le même groupe, il a également fallu attendre les toutes dernières minutes pour assister à la victoire de l'ES Sétif sur le Difaâ Hassani El Jadida. Les Marocains avaient tiré les premiers, but de Mohammed Ali Bemmamer (4') et les Algériens avaient mis un quart d'heure pour rétablir la parité sur une action d'El Habib Bouguelmouna (21'). Et c'est Houssam Ghacha qui a, in extremis, libéré les Algériens (89').

Les Mamelodi Sundowns ont enregistré une nouvelle désillusion. Après deux nuls lors des deux premières journées, les "Brésiliens" ont enregistré une première défaite à Lomé contre l'AS Togo Port, présumé au départ comme l'équipe la plus faible du groupe C. Les Togolais ont eu l'initiative au début de la rencontre et Hudu Yakubu n'a du qu'à la ferme intervention du gardien Denis Onyango de ne pas ouvrir la marque. Un prêté pour un rendu, il a fallu une belle intervention de Klomegan Ayao, le portier togolais, pour dévier la frappe d'Oupa Manyisa. Et c'est finalement Ayi Hunlede qui, à cinq minutes de la mi-temps, fera bouger le marquoir.

Ce sera le seul but du match, en dépit des efforts des Sundowns après la pause, qui mettait la troupe de Pitso Mosimane en fâcheuse posture dans son groupe. Mais la bonne nouvelle est venue de Conakry où le Horoya AC et le WAC de Casablanca n'ont pu se départager. Ce sont les Marocains qui ont allumé le feu avec un but d'Ismaël El Haddad (26'). Enthousiasme de courte durée car Ocansey Mandela a répliqué presqu'aussitôt (30'). Ensuite, plus rien. Mais les Sundowns n'ont plus que trois points de retard sur les co-leaders, le WAC et Horoya. L'espoir, en l'espace de deux heures, est revenu dans le camp sud-africain.

Beaucoup de buts décisifs en fin de match. On se serait cru ce mardi 17 juillet encore en Russie...

Espérance - KCCA 3-2

Al Ahly - Township Rollers 3-0

Clt. 1.Espérance 7pts (+4), 2.Al Ahly 4pts (+1), 3.KCCA 3pts (0), 4.Township Rollers 3pts (-5)

Groupe B

ES Sétif - Difaâ el Jadida 2-1

TP Mazembe - MC Alger 1-0

Clt. 1.TP Mazembe 9pts (+5), 2.MC Alger 4pts (0), 3.ES Sétif 3pts (-3), 4.Difaâ El Jadida 1 pt (-3)

Groupe C

Horoya AC - WAC 1-1

AS Togo-Port - Mamelodi Sundowns 1-0

Clt. 1.WAC 5pts (+3), 2.Horoya AC 5pts (+1), 3.AS Togo Port 3pts (-3), 4.Mamelodi Sundowns 2pts (-1)

Groupe D

Mbabane Swallows - Etoile du Sahel 0-3

Zesco Utd - Primeiro de Agosto 0-0

Clt. 1.Etoile du Sahel 7pts (+4), 2.Mbabane Swallows 4pts (-2), 3.Zesco Utd 2pts (-1), 4.Primeiro de Agosto 2pts (-1)