Congo-Kinshasa: Statut d'anciens Présidents de la République - Les Députés de l'Opposition claquent la porte !

Entretemps, demain, jeudi 19 juillet, Kabila va parler. L'opinion reste, certes, focalisée autour du contenu de son message. L'on s'attend à de grandes annonces, au regard de toute la panoplie de préoccupations liées, spécialement, au processus électoral. Comment peut-il trancher le débat, devenu vif, sur la machine à voter, le fichier électoral, la redynamisation de la CENI et du CSAC ou, alors, celui axé sur la décrispation politique ? Que dira-t-il de son propre sort concernant cette rumeur récurrente autour des intentions qui lui sont attribuées sur l'éventualité, pour lui, de briguer un troisième mandat, après 17 ans de règne ? S'il est vrai que la CENI est la seule institution habilitée à répondre aux questions du processus électoral, il n'est pas exclu que le Garant de la nation, lors de son message, ait un petit mot susceptible d'apaiser les esprits, pour sauver le processus électoral. Le moins que l'on puisse dire, au demeurant, est que le Chef de l'Etat se trouve dans une situation où lui-même, tout en étant directement visé, doit, en même temps, éviter de jeter de l'huile sur le feu. Car, ici, la crédibilité des élections et la fiabilité des résultats conditionnent la paix d'aujourd'hui et de demain.

