En séjour aux Etats-Unis d'Amérique depuis quelques jours, le Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Amy Ambatobe Nyongolo, s'est exprimé hier, mardi 17 juillet 2018, à la réunion ministérielle du Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable.

Sous le thème : "Transformation vers des sociétés durables et résilientes", il a émis le vœu pour le succès de ce forum qui doit à la fois permettre un utile échange d'informations, et ainsi aboutir en consensus à des recommandations très pratiques. Après une présentation de grande envergure sur les contributions sectorielles de la RD. Congo pour les ODD, le Ministre Rd-Congolais a insisté sur le fait que l'agenda 2030 de la RDC est à la disposition de tous ceux qui pourraient être intéressés à mettre en œuvre les bonnes dispositions prises pour l'atteinte de ces ODD.

Lors de ce forum à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, la République Démocratique du Congo, par le biais du Ministre de l'EDD, a déclaré que c'est un grand honneur et un grand plaisir pour elle d'avoir été associée à cette réunion de haut niveau, placée sous les auspices de la Commission Economique et Sociale des Nations Unies.

Dans son speech, Amy Ambatobe est resté, cependant, conscient qu'il y a des problèmes de développement au niveau mondial qui préoccupent tout le monde et qui sont à la base de la détermination des objectifs de développement durable. "C'est au niveau local, national et régional que les vrais problèmes sont posés, et il faut trouver des mécanismes pour y faire face", a-t-il déclaré.

Il sied de souligner ici que les programmes de coopération sont dans une certaine mesure alignés aux priorités nationales du pays. Toutefois, le retard pris dans la finalisation du nouveau plan quinquennal de développement du pays n'a pas vraiment favorisé l'atteinte de cet objectif.

Les taux de décaissement de l'aide publique au développement demeurent faibles et cette aide est beaucoup plus destinée aux secteurs prioritaires du pays que sont l'éducation, la santé et l'agriculture.

"Mieux vaut prévenir que guérir", a-t-il proposé, pour se débarrasser définitivement des problèmes qui entravent l'atteinte des ODD. Il nécessite d'importantes ressources financières et technologies qui ne sont pas toujours disponibles au pays.

Il va sans dire que le développement durable tient une place toute particulière pour ceux qui se préoccupent de l'environnement, de l'économie et du social à cause de l'emprise de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle la RD. Congo s'est lancée dans un processus de conceptualisation et priorisation des ODD, préalable à sa mise en œuvre. Ainsi, à la fin de cet exercice, 38 cibles et 58 indicateurs ont été retenus et constituent la package national priorisé des cibles ODD pour le quinquennat 2017-2021.

Les contributions sectorielles

Parmi les contributions sectorielles de la RD. Congo pour les ODD, il y a lieu de citer celle concernant l'ODD 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, et assurer la gestion durable des ressources en eau. Avec aujourd'hui près de la moitié de la population congolaise n'ayant pas accès à l'eau potable, le Ministre Amy Ambatobe note un effort de mobilisation de ressources pour le secteur de l'eau et pour la mise en place des réformes institutionnelles et juridiques indispensables pour le développement durable de ce secteur.

Toutefois, de manière spécifique, il y a eu plusieurs réalisations dont la promulgation de la Loi relative à l'eau depuis 2015 et dont les innovations soutiennent parfaitement les trois volets du développement durable et la politique nationale de service public de l'eau a été élaborée mais attend juste d'être validée ; mais aussi le lancement du processus pour la ratification de la convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997.

Mais aussi garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Et ceci constitue un défi majeur pour la RDC. A ce jour, les données montrent que la proportion de la population ayant accès à l'électricité est de 18,9% et celle utilisant principalement des carburants et technologies propres de 6,4%. Et la biomasse représente 58% de la consommation énergétique finale en Afrique et en RDC, elle représente 94% selon une estimation. Ces statistiques montrent, en effet, que la part de la biomasse dans le bilan énergétique du pays est très élevée et donne à la RDC une figure de pays dépourvu des ressources en énergies renouvelables.

Il y a également la contribution relative à l'ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. A ce sujet, Amy Ambatobe a déclaré, nous citons : "mon pays est confronté à plusieurs défis socio-économiques dont celui de l'habitat et pour lequel le déficit en logement est évalué à plusieurs centaines de milliers".

Parmi les réalisations, il faudrait signaler quelques cas types de production récents de l'habitat planifié en RDC, particulièrement dans la ville de Kinshasa notamment, la Cité de l'Espoir (1700 logements), la Cité de la Paix (2128 logements), la Cité Maman Olive (120 logements), la Cité du Fleuve et la Cité Kin-Oasis (3080 logements).