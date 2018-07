Togo: Combattre les causes premières de la pauvreté

Un segment ministériel du Forum politique de haut-niveau sur le développement durable s'est ouvert hier à New York.

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a présenté mardi le rapport du Togo concernant la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD).

'Le gouvernement, sous la houlette du Président de la République, a conduit, dans une approche inclusive, un diagnostic détaillé qui a permis de dégager une vision claire du Plan National de Développement (PND). Ce programme, qui couvre la période (2018- 2022) constitue désormais l'unique cadre de référence', a indiqué M. Klassou.

Il a effectué une présentation détaillée de la stratégie menée par le Togo pour parvenir aux objectifs fixés par les Nations Unies.

Une stratégie en trois axes qui prend en compte la situation géographique du Togo, l'existence d' infrastructures de transports e qualité (port et aéroport de classe internationale) et un climat la paix et de la sécurité propice à l'investissement.

Ces atouts devraient faire du pays un un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région.

Dans cette optique, les autorités militent pour l'amélioration du climat des affaires et un s'évertuent a créer un contexte favorable au secteur privé.

Lors de son exposé, le chef du gouvernement a souligné que l'objectif du Togo était de promouvoir l'agriculture qui joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et contribue à 40% au produit intérieur brut (PIB). Sans oublier que ce secteur offre de l'emploi à plus de 70% de la population active.

Le gouvernement vient d'ailleurs de lancer un mécanisme de financement original en faveur du monde agricole, le MIFA, basé sur le partage de risques et l'accès facile au crédit.

Mais les pouvoirs publics ne se contentent pas d'aider les producteurs, ils veulent les accompagner vers l'industrie de transformation avec la création d'agropoles.

Le dernier axe de cette stratégie repose sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion.

'Le vrai défi ici est de combattre les causes premières de la pauvreté en offrant un meilleur accès à des services sociaux et infrastructures de base aux populations vulnérables. C'est surtout le cas dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'accès à un système de protection sociale viable', a indiqué Komi Selom Klassou.

La lutte contre la pauvreté passe par l'amélioration de la qualité de vie des populations. Energie, assainissement, eau potable sont les priorités du gouvernement.

'La motivation majeure du PND est de susciter à la fois une viabilité économique, sociale et environnementale', a expliqué le chef du gouvernement.

Il a conclu son intervention par un appel lancé à la communauté internationale pour un accompagnement soutenu du Programme national de développement.

En attendant, le Togo va compter sur ses propres forces pour financer le programme sur ses propres ressources grâce aux réformes relatives à l'assainissement du cadre macroéconomique, à l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et à la lutte contre la corruption ; ensuite avec la participation du secteur privé et enfin sur les institutions financières et les partenaires en développement.