Maroc: S.M le Roi Felipe VI - Les relations entre le pays et l'Espagne sont stratégiques

Les relations maroco-espagnoles sont stratégiques de par les défis communs et grâce à l'amitié et la confiance mutuelle, a affirmé, lundi à Séville, S.M le Roi Felipe VI d'Espagne.

«Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont stratégiques car nous sommes des voisins qui ont des préoccupations partagées et qui font face à des défis et menaces communs que nous pouvons transformer ensemble avec volonté et détermination en opportunités d'une coopération étroite», a souligné le Souverain espagnol lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Congrès mondial des études sur le Moyen-Orient (WOCMES).

S.M le Roi Felipe VI s'est félicité, à cette occasion, de l'amitié qui unit les deux pays, «construite sur des bases solides de confiance mutuelle, de respect et une forte affinité culturelle».

«Ceci se reflète parfaitement à travers le haut patronage de la Fondation Trois cultures de la Méditerranée, que nous partageons, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et moi-même. Et se traduit aussi, d'une manière artistique et visuelle, à travers ce magnifique édifice où nous sommes réunis aujourd'hui», en référence au pavillon Hassan II de la Fondation, a indiqué le Souverain espagnol.

«Je me rappelle personnellement à quel point la contribution marocaine à ce grand projet était décisive et j'apprécie les efforts consentis par les deux pays, tout au long de ces années, pour que cet espace continue d'être un monument sévillan qui honore et œuvre pour le dialogue continu et l'échange entre les diverses cultures que nous partageons entre nous deux et avec les autres pays de la région», a ajouté le Roi Felipe VI.

«La Fondation, créée par le Royaume du Maroc et le gouvernement régional d'Andalousie est un exemple remarquable de ce que les Marocains et les Espagnols peuvent accomplir quand ils unissent leurs forces pour consolider notre relation», s'est félicité le Souverain espagnol durant la séance inaugurale du congrès qui s'est déroulée en présence notamment du conseiller de S.M le Roi, André Azoulay, du ministre de la Communication et de la Culture, Mohamed El Aaraj et de l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Etaient également présents à cette cérémonie, la présidente du gouvernement andalou Mme Susana Diaz, ainsi que plusieurs responsables du gouvernement andalou et des personnalités espagnoles.

André Azoulay, président délégué de la Fondation Trois cultures de la Méditerranée, a mis l'accent dans son intervention sur « le cachet exceptionnel « que revêt cette édition du congrès mondial des études sur le Moyen-Orient.

«D'abord parce que nous sommes réunis au cœur de l'Andalousie, et que les mots de dialogue, d'altérité et de diversité ont ici une résonance qui nous ramène à ce qu'écrivait Paul Valéry, il y a bien longtemps, pour nous dire que, quels que soient les aléas de l'histoire ou de l'instant, la Méditerranée a été et restera pour toujours l'espace privilégié où se fabrique et se construit la civilisation», a souligné André Azoulay.

Cette édition, a-t-il noté, «est auréolée par le triple sceau de l'Espagne, du Maroc et de l'Andalousie et la démarche pionnière et la stratégie visionnaire de SM le Roi Mohammed VI».

Devant une assistance fascinée par la beauté de l'édifice qui abrite cette importante rencontre, le conseiller de S.M le Roi a lancé un appel en faveur d'un dialogue et une convivialité «forgée par la connaissance et le respect de toutes nos histoires additionnées dans la richesse de toutes leurs diversités».

«Cette convivialité que le penseur espagnol Joaquin Costa, l'un des brillants esprits du 19ème siècle, a appelé de ses vœux, en soulignant que mon pays, le Maroc, fut le passeur inspiré et visionnaire par lequel arrive en Espagne la civilisation des lumières», a rappelé André Azoulay.

Le conseiller de S.M le Roi a relevé que le congrès mondial des études sur le Moyen-Orient «a eu le talent et la volonté de réunir, pour une réflexion collective, scientifique et experte sur la façon dont sont abordées, enseignées ou débattues les relations du mode occidental avec l'espace arabo-musulman, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord».

De son côté, la présidente du gouvernement régional andalou s'est félicitée de l'engagement du Maroc, à travers sa contribution dans le rayonnement de la Fondation Trois cultures de la Méditerranée, «pour que cet organisme continue d'être un espace de dialogue et de cohabitation».

Pour sa part, Nassir Abdulaziz Al Nasser, haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations unies, a salué les efforts du Maroc et le leadership de S.M le Roi Mohammed VI, «un chef d'Etat visionnaire qui a promu les valeurs de paix et œuvre en faveur du dialogue entre les civilisations».

Du 16 au 20 juillet, la capitale andalouse accueille 3.000 chercheurs et académiciens de plus de 100 nationalités qui débattront durant quatre jours des grandes questions et défis auxquels est confronté le monde arabo-musulman.

Plusieurs ateliers et workshops seront organisés durant cet événement auquel le Maroc sera présent avec force à travers une riche programmation culturelle et musicale qui fera découvrir aux participants et à la population andalouse la nouvelle facette de la scène artistique marocaine.