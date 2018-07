Angola: Le gouverneur défend plus d'investissements privés dans l'éducation

Le ministre angolais de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'Etat, Adão de Almeida, a… Plus »

Avec 67 salles de classe et quatre laboratoires (d'informatique, d'anatomie, de physiologie, des soins infirmiers et d'analyse clinique), l'école a 128 enseignants entre nationaux et expatriés et dispense des cours de soins infirmiers, de pharmacie et d'analyse clinique depuis 2016.

selon lui, la formation et l'emploi pour les jeunes ne seront possibles que si le secteur privé investit davantage dans l'éducation et la formation professionnelle à Malanje.

S'exprimant lors d'une visite à l'école des techniciens de santé "Jardim do Eden", Kwata Kanawa a déclaré que les entrepreneurs devraient investir davantage dans ce domaine, car les institutions de l'Etat n'avaient pas de capacité suffisante pour répondre à la demande des étudiants dans tous les niveaux de l'enseignement dans la province, en particulier les jeunes qui ont l'intention de se former dans différents domaines de connaissances.

Malanje — Le gouverneur de la province de Malanje, Norberto dos Santos « Kwata Kanawa» a plaidé, mardi, pour plus d'investissements privés dans l'éducation afin d'aider le gouvernement dans la formation de l'homme, au développement de la province et du pays en général.

