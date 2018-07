Angola: Les pays devraient adopter des modèles macroéconomiques réalistes

Le ministre angolais de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'Etat, Adão de Almeida, a… Plus »

Tout au long de la dissertation, le conférencier a abordé les aspects liés à la stabilisation de l'inflation, les politiques macroéconomiques, la convergence, la croissance et la corruption, ainsi que l'économie informelle et le développement.

L'expert Mario Galindo a dit comprendre les efforts déployés par les gouvernements et les hommes d'affaires "parce qu'ils veulent donner des réponses rapides, mais la science ne donne pas de réponses rapides". Selon l'expert, les pays en développement sont très préoccupés par les agrégats économiques, l'inflation, le taux de croissance, mais ils oublient que les économies de leurs pays sont différentes des pays développés, reconnaissant toutefois que les phénomènes macro-économiques dans les pays en développement sont similaires des pays industrialisés. "Dans la théorie macroéconomique, pendant de nombreuses années, on pensait que les mêmes méthodes appliquées dans les pays industrialisés ne devaient pas être appliquées parce qu'on supposait que les agents n'étaient pas rationnels, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui".

