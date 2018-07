Cote d'Ivoire: Appel Public à l'Epargne - Le pays lance un emprunt obligataire de 100 milliards de Fcfa pour le financement de ses infrastructures

C'est fait. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est devenu un parti… Plus »

Il en est résulté une pression fiscale de 15,5%. Quant aux recettes non fiscales, elles ont atteint, en 2017, le niveau de 596,5 milliards contre 531,6 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 64,92 milliards expliquée en grande partie par la hausse des redevances de téléphonie cellulaire (+62,0 milliards).

Les recettes totales et dons sont ainsi ressortis à 4 510,9 milliards en 2017, en hausse de 8,0% par rapport à 2016, comportant 4 244,8 milliards de recettes intérieures et 266,1 milliards de dons. Les recettes fiscales se sont établies à 3 648,3 milliards en hausse de 295,7 milliards (+8,8%) par rapport à 2016.

En Côte d'Ivoire, l'environnement a été marqué par des perturbations sociales enregistrées en début d'année, la chute des cours du cacao et la remontée du cours du baril de pétrole brut. Pour faire face à ces chocs, le Gouvernement a procédé à des ajustements budgétaires et obtenu une trêve sociale avec les fonctionnaires.

L'Etat de Côte d'Ivoire lance à partir du 23 octobre un emprunt obligataire par appel public à l'épargne(APE) dénommé « TPCI 6,00% 2018-2026 », pour un montant de 100 milliards de Fcfa à raison de 10 000 Fcfa et sur une durée de 8 ans dont 2 ans de différé, a appris le journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS) auprès de la société de gestion et d'intermédiation CGF Bourse.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.