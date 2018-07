Congo-Kinshasa: Le GEC publie son rapport sur la crise dans les Kasaï

Pour le GEC qui a disposé de plus de temps, mais de moins de moyens, le gouvernement a dès janvier 2017 cherché à coopter des factions Kamuina Nsapu et en mai 2018, avait réussi pour la plupart d'entre elles.

Pour l'ONU, le gouvernement a négocié avec la milice Kamuina Nsapu et son chef mais ils se sont obstinés. Pour le GEC, c'est parce que Kinshasa a choisi d'user de la force et n'a pas offert de solution négociée que l'insurrection s'est propagée sur quatre provinces. En cinq mois d'enquête, les experts de Genève n'avaient pas non plus documenté d'autres milices pro-gouvernementales que les Bana Mura.

Pour le groupe d'études sur le Congo, la milice créée par le chef Kamuina Nsapu s'était déjà divisée en plusieurs groupes dès le mois de septembre 2016, un mois après la mort de son chef, et la propagation du conflit s'explique par l'existence de conflits coutumiers nés d'une politisation du rôle de chef par les autorités, la répression brutale des forces de sécurité et la marginalisation de ces provinces, réputées proches de l'opposition.

Un rapport qui cette fois impute l'essentiel de la responsabilité de la crise au gouvernement congolais et qui dénonce la répression menée par les forces de sécurité. Pour ce qui est des conclusions, les experts de l'ONU comme du GEC appellent à mettre fin à l'impunité pour les crimes commis au Kasaï et notent que très peu de procédures ont été lancées.

