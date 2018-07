Ile Maurice: Aapravasi Ghat et Le Morne - «L'histoire partagée, le patrimoine partagé»

Fin mai, les experts de l'Unesco, George Abungu et Nicholas Clark avaient conseillé les autorités concernant l'Aapravasi Ghat et le Metro Express.

Satyendra Peerthum cite trois études réalisées pour le compte de l'AGTF à Antoinette, Château Bénarès et Forbach, qui fête cette année ses 200 ans. «Forbach est l'ancien camp sucrier le mieux préservé de l'île», indique l'historien. La prochaine étape pour l'AGTF est de «montrer que tous ont une contribution à l'histoire et au développement du pays».

L'historien Satyendra Peerthum insiste sur «l'histoire partagée, le patrimoine partagé». Pour contribuer au «nation building», après 50 ans d'Indépendance, les 12 ans d'inscription de l'Aapravasi Ghat et les dix ans d'inscription du Morne au patrimoine mondial, il s'agit d'adopter une approche holistique, une «histoire totale». Pour que tous se sentent non seulement concernés mais surtout impliqués.

