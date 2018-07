Cote d'Ivoire: Ufhb d'Abidjan Cocody - Hamed Bakayoko a parrainé le 20e anniversaire de la Mugefma

C'est fait. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est devenu un parti… Plus »

Pour ses festivités, Gbazé Thérèse, artiste comédienne et Soro Hamed, conseiller du président de la mutuelle ont respectivement félicité et encouragé l'initiative avant d'appeler les étudiants à l'humilité et au travail bien fait. «Nous demandons aux étudiants, les futurs médecins d'être humbles», ont-ils conseillé.

Il a par ailleurs exhorté ses camarades à prendre une part active aux activités de la mutuelle pour le bien-être et le bonheur de chacun. Et d'ajouter que la mutuelle existe en leur nom. «C'est au travers des associations que nous pourrons relever les défis», a-t-il indiqué.

