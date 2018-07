Libye: Ghassan Salamé appelle l'ONU à lutter contre l'économie de prédation

La Libye est un pays est en déclin et le statu quo n'est plus tenable, a prévenu par… Plus »

Et Ghassan Salamé de poursuivre : « S'il y a un côté positif suite à ses évènements, c'est que les autorités libyennes reconnaissent à présent qu'elles doivent agir pour protéger les richesses du pays. La demande à l'ONU du gouvernement d'Union nationale, en vue d'un contrôle de la Banque centrale officielle à Tripoli et de la banque parallèle à l'est est une première mesure louable, visant à garantir la transparence des finances libyennes. »

« Les évènements du croissant pétrolier ont mis en lumière les questions sous-jacentes qui affectent le pays et que j'ai exposées au Conseil à plusieurs reprises, a-t-il déclaré, à savoir les frustrations envers la distribution de la richesse ainsi que les pillages endémiques des ressources du pays. Si l'on ne s'attelle pas d'urgence à ces problèmes -je le crains fort- les accords conclus pour reprendre la production de pétrole ne tiendront pas. Il sera difficile de faire progresser le processus politique. La mission redoublera d'efforts pour préconiser des réformes économiques, car la stabilité et l'unité du pays sont en jeu. »

Les Nations unies espèrent l'organisation d'élections présidentielle et législatives en Libye le 10 décembre 2018. Dans ce pays toujours plongé dans le chaos, sept ans après l'intervention occidentale qui a conduit à la chute de Mouammar Kadhafi, la corruption a atteint un comble et les ressources de l'Etat sont pillées.

