Afrique de l'Ouest: Commission de l'UEMOA - Les chantiers de l'intégration "revisités" avec le président du Faso

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, le mardi 17 juillet 2018 à Ouagadougou.

A quelques jours de la prochaine conférence des chefs d'Etat et de gouvernements de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui se tiendra le 30 juillet 2018 à Lomé au Togo, le premier responsable de la commission de l'Union, Abdallah Boureima, a passé en revue quelques grands chantiers avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

C'était au cours d'une audience dans la matinée du mardi 17 juillet 2018 à Ouagadougou. Les questions inhérentes à la croissance et à la convergence économique, au renforcement du marché commun et aux politiques sectorielles ont été les points abordés, selon le président de la commission de l'UEMOA.

Les chantiers confiés spécifiquement aux chefs d'Etat tels que la paix et la sécurité, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'énergie et le financement des économies ont également été évoqués, a-t-il ajouté. « J'ai aussi abordé les préparatifs de la prochaine conférence des chefs d'Etat et de gouvernements qui se tiendra le 30 juillet 2018 à Lomé au Togo.

Sur tous ces points, j'ai enregistré les commentaires et les orientations du président du Faso qui nous sont très utiles pour peaufiner les dossiers en instance, poursuivre notre mission et atteindre nos objectifs fixés par les plus hautes autorités », a indiqué Abdallah Boureima. A l'entendre, la sécurité est le chantier principal au sein de l'Union.

« Notre solidarité n'a pas manqué lorsque nos Etats ont été victimes d'attentats que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou en Côte d'Ivoire. Le chantier paix et sécurité est sous l'autorité du président sénégalais, Macky Sall. Les résultats et les orientations y relatifs seront portés à la connaissance des chefs d'Etat à la rencontre de Lomé », a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il a expliqué que cette année, quatre pays de l'Union connaissent des déficits importants.

La solidarité de l'Union, a-t-il précisé, a été agissante d'autant plus que l'institution est intervenue au profit de ces quatre pays, que sont le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et le Mali. Abdallah Boureima a témoigné sa gratitude au président du Faso pour sa « constante disponibilité» et son soutien à l'institution.