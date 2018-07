Burkina Faso: Lutte contre les hépatites - Une campagne de dépistage lancée à Ouagadougou

L'association SOS Hépatites-Burkina et ses partenaires, ont animé une conférence de presse, le mardi 17 juillet 2018 à Ouagadougou. Au cours de ce face à face, elle a lancé les activités de la campagne de lutte contre l'hépatite virale dénommée : « Trouver les millions manquants».

10% de la population burkinabè, soit environ 2 millions de personnes, est porteur du virus de l'hépatite B. 3 à 5% d'elle, est infectée par le virus C. Et, seulement 11% de plus de 260 millions de porteurs de virus B et C dans le monde, connaissent leurs statuts sérologiques, selon les chiffres officiels.

C'est conscient de cette situation que l'association SOS Hépatites-Burkina, en prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'hépatite qui se tient, le 28 juillet de chaque année, organise une campagne de communication et de sensibilisation couplée d'actions de dépistage et de vaccination contre les hépatites virales B et C du 1er au 30 juillet 2018 à Ouagadougou.

Dénommée : «Trouver les millions manquants», la campagne a été officiellement lancée, le mardi 17 juillet 2018 à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse.

Selon la présidente de l'association, Justine Yara, l'optique de l'organisation à travers cette démarche est de rechercher les millions de personnes ignorant toujours leur statut sérologique. Ce, pour freiner l'expansion de ce mal, en respectant l'objectif de l'OMS qui est de dépister 90% de ces personnes d'ici à l'horizon 2030.

D'où l'objectif de cette rencontre avec les médias afin d'informer et sensibiliser la population à se faire dépister et aussi plaider pour un engagement de tous les acteurs dans la lutte contre cette pathologie à l'intensification de la sensibilisation, du dépistage, de la prévention et de la prise en charge de la maladie.

Aux dires de Mme Yara, à ce jour, 817 personnes ont été dépistées dont 83 sont porteurs du virus B et 457 ont été vaccinées, soit un taux de prévalence de 10,2%. Et, les actions se poursuivent dans des lieux comme la paroisse de Saint Camille, l'église de Tampouy, l'église des Assemblées de Dieu de Cissin, les arrondissements n°5 et 11 de la capitale, la Maison des jeunes de Saaba, l'orphelinat de Loumbila.

«Que tous les acteurs engagés dans la lutte contre les hépatites multiplient les efforts par des actions concrètes pour rechercher les millions de personnes qui ignorent leur sérologie afin d'éviter des décès inutiles», a-t-elle invité.

Selon le professeur Roger Sombié, hépato-gastroentérologue au Centre hospitalier universitaire Yalgado- Ouédraogo (CHU-YO), il y a cinq types d'hépatite virale majeures (A, B, C, D, E) dont les formes les plus sévères sont celles B et C. Et elles sont la première cause du cancer du foie dans le monde. «Au CHU-YO, le cancer de foie est le premier motif d'hospitalisation dans le service.

Et la moitié des malades hospitalisés voire parfois 80 à 90 % souffrent de ce mal», a renseigné le spécialiste. Et de poursuivre que l'on peut éviter ce cancer qui est «un véritable drame». Car, a-t-il dit, le vaccin contre l'hépatite B existe, est efficace, inoffensif et disponible depuis 1981.

«L'hépatite B est un tueur silencieux, car il n'a pas de symptômes particuliers, et pour l'éviter, tout le monde doit se faire dépister pour connaître son statut. Ainsi, ceux infectés vont prendre attache avec les services de santé adaptés pour leur traitement et ceux qui ne le sont pas feront les trois doses de vaccin qui les immuniseront à vie contre le virus», a recommandé Pr Sombié.

Pour une éradication de cette pathologie, il a également recommandé «une politique rigoureuse de vaccination de tout nouveau-né dès sa naissance, cela peu importe le statut de la mère». Quant à la forme C, il a précisé qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus, mais des progrès à partir de 2014 permettent de guérir 95 à 100% le sujet porteur.

Quelles sont les modes de contamination ? «Les hépatites ont deux voies majeures de transmission, mêmes modes de contamination que le VIH/SIDA : la voix sanguine et celle de la mère à l'enfant», a répondu M. Sombié.

«Nous demandons que le gouvernement établisse un plan de financement pour la mise en œuvre rapide du plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales afin de pouvoir respecter le rendez-vous de 2030», a formulé Mme Yara.