Togo: Lecture RFI à Avignon - «Sœurs d'ange», d'Afi Gbegbi (Togo)

« Sœurs d'ange » est comme un coup de gueule contre un système machiste dans lequel l'oppression de la femme est presque rentrée dans les mœurs alors que les politiques ne cessent de chanter l'émancipation de la femme, l'égalité du genre, la parité homme-femme et blablabla... L'auteure togolaise Afi Gbegbi présente ce mercredi 18 juillet à 11h au Festival d'Avignon cette lecture dans le cadre du cycle Ça va, ça va le monde !, organisé par RFI, jusqu'au 19 juillet dans le jardin de la rue Mons. Entrée libre.

Soeurs d'ange : Trois jeunes femmes âgées de vingt à trente ans se retrouvent dans un cimetière autour de la tombe de leur mari qu'elles prétendent avoir tué. Elles fument, boivent, jouent de la musique, chantent et dansent pour l'empêcher de reposer en paix. Se venger encore et toujours d'une vie violente pour tenter de s'émanciper.

Afi W. Gbegbi alias Marie-Jo est une artiste polyvalente de 34 ans. Réalisatrice de formation, elle est aussi auteure, comédienne, performeuse. Parmi ses textes, Après Gomorrhe a été lu à l'Univers des mots 2016 en Guinée Conakry, Mère la seule ou Moi non plus ont été mis en scène par le Béninois Saendou Amadou. Elle a représenté le Togo deux fois dans le cadre du FISH, le Festival International de Slam et d'Humour, organisé au Niger.

En partenariat avec la Chartreuse /CNES. Avec le soutien du Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France du Togo et l'Institut français du Togo.

Le cycle « Ça va, ça va le monde ! » est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie, et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel dont la compagnie (e)utopia participe à la production avec le soutien de Wallonie Bruxelles International. Il bénéficie aussi du soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de l'attention précieuse de l'Institut Français.

Au Festival d'Avignon, les lectures «Ça va, ça va le monde!» sont à écouter tous les matins entre 11h et 12h dans le Jardin de la rue de Mons et puis sur les ondes de la radio mondiale, tous les dimanches, du 29 juillet au 2 septembre à 12h10. Le cycle est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie.

SAMEDI 14 JUILLET 2018 :

« La poupée barbue », d'Edouard Elvis Bvouma (Cameroun), Prix Théâtre RFI 2017.

Lu par Charlotte Ntamack et Wilfried Manzanza (batterie).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 29 juillet à 12h10.

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 :

« Les cinq fois où j'ai vu mon père », de Guy Regis Junior (Haïti)

Sur une proposition du Festival des Francophonies en Limousin.

Lu par Thomas Dubot et Caroline Berliner.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 5 août à 12h10.

LUNDI 16 JUILLET 2018 :

« Que ta volonté soit Kin », de Sinzo Aanza (République démocratique du Congo).

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan et Consolate Siperius.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 12 août à 12h10.

MARDI 17 JUILLET 2018 :

« Retour de Kigali », de Mandali Léon Athanase, Désiré Bigirimana, Amélie Durand, Elitza Gueorguieva, Jean Delacroix Hakizimana, Aimée Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, David Lopez, Louise Mutabazi, Natacha Muziramakenga, Elise Rida Musomandera, James Rwasa, Aimable Twiringiyimana, Cécile Umutoni.

Texte collectif coordonné et traduit par Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal (Rwanda/France).

Lu par Estelle Marion, Nirere Shanel (chant), Juan Medina (guitare acoustique), Maxime Moro (basse) et Frédéric Poli (batterie-percussions).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 19 août à 12h10.

MERCREDI 18 JUILLET 2018 :

« Sœurs d'ange », de Afi W. Gbegbi (Togo).

Lu par Rehab Mehal, Jessica Fanhan, Annette Gatta et Anthony Marcon (basse).

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 26 août à 12h10.

JEUDI 19 JUILLET 2018 :

« Le bal de Ndinga », de Tchicaya U Tam'si (Congo-Brazzaville).

Lu par Tom Adjibi, Alvie Bitemo, Serge Demoulin, Lamine Diarra, Daddy Kamono Moanda et Yatsiona (multi-instruments).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 2 septembre à 12h10.