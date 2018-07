Burkina Faso: Protection de l'enfance - Le gouvernement soutient le combat de Save the children

Son interrogatoire était très attendu par le parquet et les avocats des parties civiles. Pour le parquet,… Plus »

« Le Premier ministre a eu une oreille attentive à nos préoccupations et nous a prodigué beaucoup de conseils. Nous prenons tout cela comme un gage du gouvernement à accompagner le secteur privé qui est le moteur de l'économie et pourvoyeur d'emplois décents au Burkina », a-t-il indiqué.

Avec Paul Kaba Thiéba, les entrepreneurs disent avoir discuté de l'actualité, de l'économie et du développement du Burkina Faso. « La rencontre a porté essentiellement sur la vie de notre association, le LIEN qui vise la promotion, le succès et le développement des activités économiques au Burkina Faso à travers ses 52 chefs d'entreprises membres », a confié M. Sow.

« On a senti une oreille attentive et l'engagement du chef du gouvernement à nous accompagner dans cette dynamique », s'est réjoui le responsable d'ONG.

A entendre sa directrice-pays, SCI-BF souhaite surtout une adéquation entre le code pénal (dont la récente révision criminalise tout mariage avant l'âge de 18 ans) et le Code des personnes et de la famille (CPF). La directrice-pays a ainsi souhaité une révision « diligente » du CPF pour prendre en compte cette évolution.

Selon la directrice-pays, le rapport dont il est question, analyse la situation de 175 pays sur la base de différents indicateurs attestés comme des facteurs qui privent les jeunes de leur enfance (nutrition, grossesses précoces, travail, déscolarisation... ). Le Burkina Faso figure au 165e rang dans ce classement. Emilie Fernandes dit donc avoir invité le chef du gouvernement burkinabè à développer plus d'actions pour soutenir la cause des enfants.

Le gouvernement burkinabè est en phase avec l'Organisation non gouvernementale (ONG) Save the children international (SCI) dans son élan de la protection de l'enfance. C'est l'assurance qu'a donnée la directrice-pays de l'ONG, Emilie Fernandes, à l'issue de son audience avec le chef du gouvernement, à la primature le 16 juillet 2018.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba a successivement reçu en audience, le lundi 16 juillet 2018 à Ouagadougou, les membres de Leadership - innovation-entreprenariat (LIEN) qui est une organisation de chefs d'entreprises burkinabè et une délégation de l'ONG Save the children international au Burkina Faso.

