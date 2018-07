Burkina Faso: Assemblée nationale - 9 projets de loi au menu de la 1ère session extraordinaire de 2018

Son interrogatoire était très attendu par le parquet et les avocats des parties civiles. Pour le parquet,… Plus »

Déclinant le contenu de la session, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que plusieurs lois seront au menu. Outre les projets de loi relatifs à la ratification d'ordonnance, les députés sont appelés à examiner les textes suivants : le projet de loi organique portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui ; le projet de loi portant modification de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso et le projet de loi portant modification de la loi n°009-2009/AN du 14 avril 2009 portant statut de l'opposition politique. Le projet de loi portant Code électoral sera également examiné et adopté au cours de cette session.

