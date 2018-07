Gabon: Denis Bouanga - Le Gabonais quitte Lorient pour Nîmes

La saison dernière, Denis Bouanga avait disputé trente-quatre matches de Ligue 2 sous les couleurs du FC Lorient, et inscrit neuf buts. Auteur d'une excellente première partie de saison, il avait, en revanche, connu une deuxième partie d'exercice beaucoup plus compliqué. Moins décisif, il n'avait été titulaire qu'à deux reprises lors des dix dernières journées. Formé au FC Lorient, l'international gabonais avait été prêté lors des deux saisons précédentes, d'abord à Strasbourg (National) lors de la saison 2015-2016 puis à Tours (Ligue 2) lors de la saison 2016-2017. Denis Bouanga est le deuxième titulaire en puissance à quitter le FC Lorient.

« Je suis très heureux d'être là, explique le nouveau protégé de Bernard Blaquart, qui portera le numéro 10. On parlait avec le Club depuis plusieurs mois. J'avais l'intention de quitter Lorient pour jouer en Ligue 1. Le Nîmes Olympique me permet ça aujourd'hui. Je remercie le FCL, c'est eux qui m'ont donné la possibilité de connaitre le haut niveau. Je serai heureux pour eux s'ils retrouvent l'élite rapidement. Je suivrai leurs résultats la saison prochaine. »

