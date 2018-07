Afrique: Ligue des champions - Horoya et le WAC s'accrochent

Dakar, Sénégal, 11 juillet 2018 - Du 10 au 11 juillet 2018, plus de 15 climatologues des Centres… Plus »

Malgré de nouvelles occasions en seconde période de part et d'autre, plus rien ne sera marqué.

Pas de vainqueur entre le Horoya Athletic Club et le Wydad Athletic Club mardi lors de la 3è journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF (1-1). Un score qui permet aux deux équipes de garder la tête du groupe mais restent sous les menace de l'AS Togo Port et Mamelodi Sundowns.

